الجمعة 14 يونيو 2019 10:47
إلهان عمر: للسعودية والإمارات يد في قمع الشعوب الساعية للحرية
قالت إلهان عمر عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في تصريحات خاصة للجزيرة إن للسعودية والإمارات تاريخا طويلا في دحر الحركات الديمقراطية.
أبرز تصريحات عمر للجزيرة
- أبوظبي والرياض كانت لهما يد في قمع الشعوب الساعية للحرية.
- الأمر المثير هنا هو اللاعبون الإقليميون في النزاع السوداني، كالسعودية والامارات.
- للسعوديين والإماراتيين تاريخ طويل يعود إلى أربعة وعشرين عاما على الأقل في دحرهم للحركات الديمقراطية في المنطقة.
- السعودية والإمارات كانت لهما يد في قمع الشعوب الساعية للحرية والداعية للاعتماد والحكم الذاتيين، ويبدو أن الولايات المتحدة تدعم مصالحهم في المنطقة.
- تحالف الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات غير الأخلاقي.
- تحالف واشنطن مع أبوظبي والرياض هو أكثر التحالفات عبثية ولا يتناسب مع القيم الأمريكية.
- عندما نفكر في مصلحة أمننا القومي فائتماننا السعودية والامارات على هذه المصالح يشبه كمن يعتمد على لص في حراسة متجره.
- جني الأرباح وطبيعة المصالح بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسعودية والإمارات واحدة من القضايا التي آمل أن نطلع على تفاصيلها بشكل كامل.
- السعودية لها يد فيما يجري في السودان وليبيا.
- كيف يمكن اتخاذ قرار ببيع أسلحة للسعودية ونحن نعرف أنها كانت ضالعة في واحدة من أبشع الأزمات الإنسانية وأقصد بذلك اليمن.
- ندرك أن للسعودية يدا فيما يجري حاليا في السودان وفي ليبيا والقائمة طويلة جدا.
المصدر
الجزيرة مباشر