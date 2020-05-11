اليمن
الاثنين 11 مايو 2020 15:30

إلهان عمر: الإمارات تغرق اليمن في الحرب والفوضى ولا أحد يلاحظ ذلك

إلهان عمر
غيتي
أعربت النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر، عن استغرابها من التجاهل الدولي للدور الإماراتي في الحرب والفوضى الحاصلة باليمن.

وقالت إلهان عمر في تغريدة عبر حسابها على تويتر "في اليمن اعترف العالم بدور السعودية وإيران في الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية".

وأضافت متسائلة "لكن الإمارات إلى حد كبير تمرر دون أن يلاحظ أحد دورها بإغراق اليمن في الحرب والفوضى، لماذا"؟

وتشهد علاقة الحكومة اليمنية بدولة الإمارات تأزما وصل إلى مرحلة "القطيعة"، عقب اندلاع قتال شرس بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) بعدن، مطلع أغسطس/آب الماضي؛ انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها بعد انقلاب الحوثي وهو ما تنفيه أبو ظبي.

ويوجه مسؤولون يمنيون من حين لآخر، اتهامات للإمارات (جزء من التحالف العربي باليمن بقيادة السعودية)، بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات وأعمال العنف، في مناطق متفرقة من البلاد، خصوصا محافظات أرخبيل سقطرى (شرق)، وشبوة (جنوب)، وتعز (وسط).

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر والاحتقان بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الانفصالي، خاصة بعد إعلان الأخير في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وخلف النزاع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا.

المصدر
الأناضول
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إلهان عمر
اليمن
الإمارات

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