سوريا
الأحد 28 يونيو 2020 18:10

إلهام شاهين تتحدث عن لقائها ببشار الأسد.. وناشطون يعلقون (فيديو)

إلهام شاهين خلال زيارة سابقة إلى سوريا
مواقع التواصل
كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين، عن تفاصيل زيارتها لسوريا في وقت سابق، ولقائها برئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقالت إلهام شاهين خلال برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، إنها تحدثت مع الأسد لمدة ساعة كاملة في سوريا أثناء دعوتها لتكريمها من قبل نقابة الفنانين السوريين.

وأضافت أن بشار الأسد قال لها إن "القوات التركية تخطف السوريين الشباب الصغار وتجعل منهم قطع غيار، وإن تركيا تتصدر العالم في تجارة الأعضاء".

وعلق ناشطون سوريون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء الهام شاهين مع الرئيس بشار الأسد.

وتسائل مغردون إن كانت إلهام شاهين رأت صور قيصر وتحدثت مع الأسد عن المعتقلين في السجون.

وزارت إلهام شاهين سوريا أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، وفي عام 2018، أثارت حفيظة سوريين ومصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها التي أدلت بها في العاصمة السورية أثناء حضورها معرض دمشق الدولي.

وقالت شاهين عن الرئيس السوري بشار الأسد "تعلمنا منه العزة والكرامة والإرادة".

ووجهت الممثلة المصرية التحية لقوات النظام السوري التي قالت إنها "حمت المنطقة العربية من الإرهاب والإرهابيين"، ودعت كل السوريين اللاجئين في الخارج إلى العودة إلى سوريا والمشاركة في إعمارها وتطويرها.

وكانت الممثلة المصرية قد زارت دمشق عام 2017، وأثارت الجدل أيضا حين قالت إنها لم تر أي آثار للحرب في سوريا، وإنه لا دمار ولا خراب هناك.

وقبل أيام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور المعتقلين السوريين التي سربها العسكري المنشق عن نظام بشار الأسد والذي لقب باسم "قيصر"، فالكثير من السوريين تعرفوا على مصير أهاليهم وإخوتهم بين صور الضحايا، ومنهم من كانوا لا يزالون يأملون بأنهم على قيد الحياة حتى الآن، بعد مرور أعوام عليهم في سجون قوات النظام.

وأثارت الصور ردود أفعال واسعة ومحزنة في الأيام القليلة الماضية، فالعديد من الأهالي شاهدوا صور أقاربهم من ضمن الصور التي سربها "قيصر" عن ضحايا نظام بشار الأسد.

وتجدد الحديث عن صور القتلى في أقبية نظام بشار الأسد بمناسبة بدء سريان قانون "قيصر" بعدما أقره الكونغرس الأميركي، ويفرض القانون عقوبات على النظام السوري بسبب جرائم في حق السوريين، وقد اعتمدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا على عشرات آلاف الصور للمعتقلين والقتلى داخل معتقلات نظام الأسد التي سربها "قيصر" لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام.

 

وتظهر الصور المسربة لجثث القتلى داخل مقرات الأجهزة الأمنية السورية، آثار التعذيب بالكهرباء والضرب المبرح وتكسير العظام والأمراض المختلفة، ومن بينها الجرب، فضلا عن الغرغرينا والخنق. ومن بين القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم 70 عاما. ووصل عدد الصور المهربة إلى 55 ألف صورة، بمعدل أربع صور تحديدا لكل جثة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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