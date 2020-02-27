فيروس كورونا
الخميس 27 فبراير 2020 20:40

إلغاء السعودية تأشيرات العمرة والزيارة يُغضب المصريين [فيديو]

الكعبة المشرفة ببيت الله الحرام في مكة المكرمة
الكعبة المشرفة ببيت الله الحرام في مكة المكرمة
مواقع التواصل
أثار قرار السلطات السعودية إلغاء تأشيرة الدخول لأراضيها غضب المواطنين الراغبين في أداء العُمرة، أو الراغبين في زيارة ذويهم.

وكتبت صفحة "الجالية المصرية بالسعودية"، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنها تواصلت مع وزارة الخارجية بالرياض، وتأكدت من إيقاف جميع التأشيرات سواء للزيارة أو لأداء العمرة، ومن حصل على تأشيرة مسبقًا فلن يُسمح له بدخوله الأراضي السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر معبرين عن استيائهم، مؤكدين أن القرار قد تسبب لهم في أزمات كثيرة.

وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ومدير عام الفتوى يُفتي بجواز إلغاء موسم الحج خوفًا من تفشي فيروس كورونا

في السياق، قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ومدير عام الفتوى، الدكتور أيمن أبو عمر، عبر فيديو نشره على قناته الرسمية الخاصة على موقع "يوتيوب"، إنه يجوز إلغاء موسم الحج هذا العام بسبب كورونا إذا اقتضى الأمر ذلك.

كما نشر حساب دار الإفتاء المصرية الرسمي على موقع "تويتر"، سلسلة تغريدات أيد فيها قرار المملكة بالتعليق المؤقت لإصدار التأشيرات للمعتمرين وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة وباء كورونا.

يذكر أن السعودية قد علّقت تأشيرات الدخول لأراضيها لأغراض زيارة المسجد النبوي أو أداء العمرة بشكل مؤقت، وذلك حرصًا منها على توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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