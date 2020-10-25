فرنسا - الإسلاموفوبيا
الأحد 25 أكتوبر 2020 23:15

"إلا رسول الله".. أبو تريكة يدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية (فيديو)

النجم المصري محمد أبو تريكة
مواقع التواصل
دعا النجم المصري محمد أبو تريكة العالم الإسلامي إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، ردا على نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمسك بلاده بها.

وقال اللاعب السابق على قناة بي إن سبورت "يجب أن نحاكم الشخص بناء على تصرفه لا أن نحاكم المنهج".

وعلق أبو تريكة على بيان الخارجية الفرنسية الذي طالبت فيه بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية قائلا "طالما يخاطبوننا بالمال سنخاطبهم بالمال". 

وأضاف "إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ديانة الإسلام، ومثلما نحترم الديانات الأخرى لابد أن يتم احترامنا".

وتابع "قاطع المنتجات الفرنسية، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للإسلام". 

واستطرد "نحن نلجأ لله عز وجل ولردة فعل الشعوب وليس الحكومات". 

وتصدر وسم "إلا رسول الله" التفاعل في عدد من الدول العربية، للمطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

وإضافة إلى الرسوم المسيئة، تشهد فرنسا، مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل مدرس في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على يد مواطن فرنسي غضب من قيام الأخير بعرض رسومات كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد على طلابه، بدعوى حرية التعبير.

وحثت فرنسا دول الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على منع شركات التجزئة من مقاطعة منتجاتها، معتبرة أنها صادرة من "أقلية راديكالية".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

وقال البيان "دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة".    

وأضاف إن "الدعوات الى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية".

وغرد ماكرون باللغة العربية، اليوم الأحد، قائلا "ما من شيء يجعلنا نتراجع، أبداً. نتعلق بالحرية، ونضمن المساواة، ونعيش الإخاء بزخم. تاريخنا تاريخ النضال ضد كل أشكال الطغيان والتعصب. وسنستمر".
وأضاف "نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. وسنستمر. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

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المصدر
الجزيرة مباشر

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