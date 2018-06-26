الثلاثاء 26 يونيو 2018 23:35
إقالة مدير الأمن الوطني في الجزائر
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى يوم الثلاثاء مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل.
وأضافت أن العقيد مصطفى لهبيري، مدير الحماية المدنية منذ عام 2001، سيحل محل هامل.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول سبب إقالة هامل الذي كان قد تولى المنصب في 2010.
يأتي القرار قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019. وحث حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بوتفليقة على الترشح لفترة خامسة.
ولم يكشف الزعيم المخضرم الذي يتولى السلطة منذ 1999 عما إذا كان سيترشح مجددا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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