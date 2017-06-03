قطر
السبت 3 يونيو 2017 20:42

"إف بي آي" يشارك بالتحقيق في اختراق وكالة الأنباء القطرية

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" يساعدون قطر في تحديد مصدر "القرصنة" التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية (قنا) الشهر الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي –وصفته بأنه مقرب من التحقيق– أن فريقا من "إف بي آي" موجود في العاصمة القطرية الدوحة منذ أسبوع بعدما طلبت الحكومة القطرية مساعدة واشنطن.

وقالت دولة قطر، عقب ما وصفتها بالجريمة الإلكترونية، إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي لوكالة "قنا"، مؤكدة أن بعض الدول الشقيقة والصديقة أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق.

وكانت وكالة الأنباء القطرية نفت نشر تصريحات منسوبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقالت إن موقعها تعرض في منتصف ليلة 24 مايو/أيار الماضي لاختراق من جهة غير معروفة، كما أكدت في وقت لاحق تعرض حسابها على تويتر للاختراق، وطلبت الوكالة من وسائل الإعلام تجاهل ما ورد من تصريحات ملفقة ومنسوبة لأمير دولة قطر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث -خلال زيارته للملكة العربية السعودية واجتماعه مع قادة عرب ومسلمين- عن دور قطر في مكافحة الإرهاب، وأكد أن قطر شريك حيوي وإستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر
الجزيرة
وكالة الصحافة الفرنسية
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إف بي آي
وكالة الأنباء القطرية
تحقيق
قرصنة إلكترونية
قطر

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