السبت 12 أكتوبر 2019 21:52
إغلاق محطات الوقود في لبنان بسبب أزمة الدولار
أغلقت محطات الوقود في لبنان ضمن إضراب بعد فشل الحكومة في تلبية مطالب أصحاب المحطات بدفع ثمن واردات الوقود بالعملة المحلية بدلا من الدولار الأمريكي وسط أزمة سيولة متصاعدة في الدولار
التفاصيل
اصطفت طوابير طويلة، أمس الجمعة، أمام محطات البنزين في العاصمة بيروت، في أعقاب إعلان محطات الوقود عن الإضراب.
وردت تقارير عن حدوث ازدحام على محطات الوقود في العديد من مناطق لبنان.
مع حلول، مساء الجمعة، كانت العديد من محطات الوقود في بيروت قد أغلقت بينما وضعت لافتات اعتذار عن عدم العمل أمام بعضها.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورا للافتات الاعتذار التي كتب على بعضها: "نعتذر من الزبائن الكرام في الوضع الحالي من تأمين مادة البنزين بسبب عدم توافر الدولار".
في مؤتمر صحفي متلفز أعلن سامي البراكس، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود أن المسؤولين اللبنانيين قد فشلوا في احترام اتفاق يسمح لهم بشراء الوقود بالعملة المحلية.
البراكس أعلن إقفال محطات الوقود إلى حين صدور قرار من الجهات المختصّة لإصدار فواتير بيع المحروقات بالليرة اللبنانية.
أزمة سيولة في الدولار
- يبيع أصحاب المحطات الوقود بالليرة اللبنانية، لكنهم اضطروا لشرائه بالدولار الأمريكي من المستوردين.
- لكن المخاوف المتزايدة من الانهيار المالي أدت إلى نقص في الدولار الأمريكي وسط مخاوف من أن الدولة لن تكون قادرة على الحفاظ على سعر الدولار الثابت منذ عقدين عند 1507.5 ليرة لبنانية.
- في السوق غير الرسمية تجاوز سعر الدولار 1600 ليرة لبنانية خلال الأسابيع الأخيرة، ما تسبب في اندفاع لاقتناء الدولار، الذي أصبح لاحقا غير متاح في العديد من البنوك.
- أزمة السيولة في الدولار اضطرت العديد من مالكي محطات الوقود إلى دفع أسعار أعلى غير رسمية لتأمين الدولار الأمريكي من أجل شراء الوقود.
- كان من المقرر أن يبدأ الإضراب، الاثنين الماضي، لكن مالكي محطات الوقود علقوه بعد تلقي تأكيدات من المسؤولين بأنهم سيكونون قادرين على شراء الوقود بالليرة اللبنانية.
- كان إضراب مماثل قد عُلق أيضا في أواخر سبتمبر/أيلول بعد تدخل مماثل من قبل رئيس الوزراء سعد الحريري.
- قال بيان صادر عن نقابة مالكي محطات الوقود إن الاتفاق مع المسؤولين لم ينفذ، ما دفعهم إلى عقد اجتماع طارئ، قرروا فيه الإضراب، الذي بدأ سريانه على الفور.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام لبنانية
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