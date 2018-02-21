أمريكا
الأربعاء 21 فبراير 2018 18:00

إغلاق الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض بسبب سيارة مريبة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
غيتي
أخلى جهاز أمن الرئاسة الأمريكي مبنى إداريا حكوميا قرب البيت الأبيض وأغلق الشوارع المجاورة وأبعد المارة عن أرصفة المشاة (الأربعاء) بعد عثوره على سيارة مريبة بالمنطقة.

وقال الجهاز في حسابه على تويتر إنه أغلق منطقتين مجاورتين للبيت الأبيض أمام المارة.

وقال شهود إن السلطات منعت موظفين اتحاديين من دخول مبنى المكتب التنفيذي الجديد ومنعت المارة من السير بالمنطقة.

وانتقلت 12 مركبة طوارئ على الأقل إلى مكان المركبة المريبة.

كما أبقت السلطات على نحو 100 من موظفي البيت الأبيض في حديقة قبل أن تسمح لبعضهم بدخول مجمع البيت الأبيض.

المصدر
رويترز
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أمريكا
البيت الأبيض
سيارة
أمن الرئاسة

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