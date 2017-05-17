فرنسا
الأربعاء 17 مايو 2017 18:22

إعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

إيمانويل ماكرون
الجزيرة
أعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون الأربعاء والتي يشغل فيها وزير الدفاع المنتهية ولايته الاشتراكي جان ايف لودريان حقيبة الخارجية

والنائبة الأوربية سيلفي غولار حقيبة الدفاع، كما منحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل. وعين اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد.

 

            

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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ماكرون
فرنسا
الحكومة الجديدة

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