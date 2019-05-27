الانتخابات البلدية التركية
الاثنين 27 مايو 2019 19:33

إعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات بلدية إسطنبول

أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، وبن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية
الأناضول
أعلنت اللجنة الانتخابية في إسطنبول القائمة النهائية للمرشحين الذي سيخوضون انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية المدينة.
قائمة الأحزاب المشاركة بمرشحين في انتخابات الإعادة
  • العدالة والتنمية.
  • الشعب الجمهوري.
  • السعادة.
  • الوطن.
  • 17 مرشحا مستقلا.
أبرز المرشحين
  • بن علي يلدرم (حزب العدالة والتنمية).
  • أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري).
  •  نجدت غوكجنار (حزب السعادة).
  • مصطفى إيلكر يوجل (حزب الوطن)
إعادة الانتخابات
  • في 6 من مايو/أيار الحالي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، التي جرت نهاية مارس/ آذار، وإعادة إجرائها.
  • فاز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الأولى بفارق 13 ألف صوت عن بن علي يلدرم.
  • جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
  • صدر القرار استجابة لطعن استثنائي قدمه حزب العدالة والتنمية أورد فيه أن الانتخابات التي خسرها للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين شهدت "مخالفات ممنهجة خلال عملية فرز الأصوات".
  • من المقرر إجراء الانتخابات يوم 23 من يونيو/ حزيران المقبل.
المصدر
وكالات
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بلدية إسطنبول
بن علي يلدرم
أكرم إمام أوغلو

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