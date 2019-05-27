الاثنين 27 مايو 2019 19:33
إعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات بلدية إسطنبول
أعلنت اللجنة الانتخابية في إسطنبول القائمة النهائية للمرشحين الذي سيخوضون انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية المدينة.
قائمة الأحزاب المشاركة بمرشحين في انتخابات الإعادة
- العدالة والتنمية.
- الشعب الجمهوري.
- السعادة.
- الوطن.
- 17 مرشحا مستقلا.
أبرز المرشحين
- بن علي يلدرم (حزب العدالة والتنمية).
- أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري).
- نجدت غوكجنار (حزب السعادة).
- مصطفى إيلكر يوجل (حزب الوطن)
إعادة الانتخابات
- في 6 من مايو/أيار الحالي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، التي جرت نهاية مارس/ آذار، وإعادة إجرائها.
- فاز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الأولى بفارق 13 ألف صوت عن بن علي يلدرم.
- جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
- صدر القرار استجابة لطعن استثنائي قدمه حزب العدالة والتنمية أورد فيه أن الانتخابات التي خسرها للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين شهدت "مخالفات ممنهجة خلال عملية فرز الأصوات".
- من المقرر إجراء الانتخابات يوم 23 من يونيو/ حزيران المقبل.
المصدر
وكالات
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