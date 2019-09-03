الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 21:23
إعلان الحكومة السودانية خلال 48 ساعة ومسيرات في ذكرى الفض
تظاهر سودانيون اليوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم وعدة بلدان أخرى في ذكرى مرور 3 أشهر على فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم التي وقعت في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.
ما القصة؟
- دعا المتظاهرون الذين خرجوا في مواكب إلى تحقيق العدالة واستقلالية القضاء ومحاسبة مرتكبي هذه المجزرة التي ذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح وعدد من المفقودين
- في الثالث من يونيو الماضي فضت قوات أمنية سودانية اعتصاما أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وكان المعتصمون ينادون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
- بحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام 61 شخصا، فيما حمّلت قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا.
إعلان تشكيل الحكومة:
- على الصعيد السياسي قال مجلس السيادة في السودان إن إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة سيكون خلال الساعات الـ 48 المقبلة على أقصى تقدير.
- عقد مجلس السيادة اجتماعا استثنائيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في القصر الرئاسي، بحث تأخرَ تشكيل الحكومة التنفيذية، وتشكيل مفوضية السلام.
- قال الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان إن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، ولارتباط قضية السلام أيضا بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
- أوضح الفكي أن الاجتماع استمع إلى شرح من حمدوك حول الأسباب والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، التي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن بين الجنسين.
- كان حمدوك قد تسلم الثلاثاء الماضي قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغ عدد المرشحين 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لخمسة مجالس وزارية.
المصدر
الجزيرة مباشر