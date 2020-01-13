إعلامي مقرب من السيسي: 25 يناير هو عيد الشرطة فقط [فيديو]

قال الإعلامي المصري أحمد موسى إنه لا يوجد أعياد يوم 25 يناير غير عيد الشرطة، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى الثورة المصرية التي بدأت في ذلك اليوم من عام 2011.

وأضاف موسى ضمن برنامجه "على مسؤولتي" المذاع على فضائية صدى البلد أن قوات الجيش والشرطة يدافعون اليوم ضد ما وصفه "بالمحتل الإرهابي الإخواني"، الذي صنعه المحتل الإنجليزي، حسب تعبيره.

وأكد موسى خلال برنامجه على الاحتفاء الرسمي بالشرطة خلال الأيام القادمة.

ويعد يوم 25 يناير عطلة رسمية في مصر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

كما يأتي حديث موسى على خلفية دعوة رجل الأعمال المصري المعارض محمد علي للتظاهر في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة المصرية للمطالبة برحيل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما غرد مصريون على تويتر تحت وسمي "نازلين يوم 25" و "ارحل يا سيسي".