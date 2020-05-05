إعلامي سعودي يعتذر عن تصريحات مثيرة بشأن "السياحة الجنسية" في المغرب
ونشر الشمري في وقت سابق مقطع فيديو قال فيه إن الاقتصاد المغربي يقوم على "السياحة الجنسية"، الأمر الذي اعتبره المغاربة إساءة كبيرة وقابلوه بعاصفة انتقادات لينشر بعد ذلك فيديو اعتذار.
وأعرب نشطاء مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم للاعتذارات التي قدمها الشمري.
وقال نشطاء إن المشكلة ليست في الشمري بل في الثقافة التي يحملها، في حين تساءل آخرون لماذا لم يعتذر لباقي الدول والشعوب التي تطاول عليها في نفس المقطع، قائلين: "ما كان ليعتذر لولا الحملة القوية التي شنت ضده من قبل الناشطين المغاربة".
كما هاجم الشمري سعوديون متهمين إياه بمحاولة الوقيعة بين البلدين.
أتمنى من الجهات المعنية إيقاف هذا الكائن عند حده ومحاسبته..— نايف المشيط (@nalmoshait) May 2, 2020
يزعم أنه إعلامي ويتطاول على دول صديقة وتسبب في تراشق السباب والشتام ...حتى في تويتر من يدعمونه هم أصحاب حسابات وهمية ..بينما قناة الجزيرة تلتقط مقاطعه وتضخمها وتنشر بأنه إعلامي سعودي. @bip_ksa#فهيد_الشمري pic.twitter.com/3WHWXeSg5m
أفتخر بمغربيتي 👑 🇲🇦 وأفتخر بوالدتي البربرية و والدي البربري المغربي الأصيل الحر المكافح ويلبس طربوش🤠 و طبروشه هو شهامته و رجولته أعتز وأفتخر به. الله يحفظ لي بلادي من كل شر يارب العالمين والله يجعل كيدهم في نحورهم 🤲 #فهيد_الشمري pic.twitter.com/SbK9DCQZH0— حسنة (@khallouq4islam) May 2, 2020
كنت أود الرد على هذا النكرة #فهيد_الشمري لكن الإخوة في 🇸🇦تكفلوا بالرد عليه.— د. عبدالحق الصنايبي 🇲🇦🇦🇪🇸🇦 (@amireda2019) April 28, 2020
ربما نسي هذا الخسيس ان الاف المغربيات هن زوجات مخلصات محصنات لإخوة سعوديين ولهم منهن ابناء سعوديين/مغاربة.
هذا النكرة نسي انه يتطاول على دولة كان يطلق عليها الى وقت قريب لقب "الامبراطورية الشريفة"🇲🇦 pic.twitter.com/LsXsI4Ynso
الى النكره فهيد الشمري— محمد بن صالح المطلق (@mnh492003) May 2, 2020
أناشمري سعودي مسلم أتبرء منك ومن أفعالك
ماذ تريد شهره واي شهره يامسكين على أعراض المسلمات
ماأراك الا وقعت بالحرام
وأنا حصمك اذا انت رجل اثبت على كلامك عند القضاء
الى أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز
هذا الرجل تطاول على خوال ابوك #السعودية_المغرب pic.twitter.com/tyIE3FUgl9
#فهيد_الشمري— سعود (@Suo_Al12) April 28, 2020
أقدم جامعة في العالم
تعدّ جامعة القرويين بمدينة فاس، العاصمة الثقافية للمغرب، أقدم جامعة في العالم، إذ بنيت عام 859 ميلادي من طرف فاطمة بنت محمد الفهري، ولا تزال الجامعة تعمل إلى حد اليوم، إذ تخرج فيها مجموعة من علماء المغرب وشخصياته البارزة، كابن خلدون pic.twitter.com/zdAu5r4fqx
هذا هو البيدق السعودي المدعو فهيد الشميري الذي عبر عن بغضه و حقده الدفين للمملكة المغربية.— Bougrine Amine (@aminebougrine95) April 28, 2020
التعبير الأرعن للمرتزق السعودي المسيئ إلى المغرب والمغاربة،جر عليه موجه من الانتقادات والهجوم اللاذع.
قمة الحقارة و الدناءة و الكراهية و الحقد،تلك التي يعبر عنها احد البيادق.
#فهيد_الشمري pic.twitter.com/YyHvqjm4Sd