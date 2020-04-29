التطبيع مع إسرائيل
الأربعاء 29 أبريل 2020 20:10

إعلامي سعودي يدعو نتنياهو لحرق الفلسطينيين وتخليص العالم "من شرهم" (فيديو)

الإعلامي السعودي رواف السعين
الإعلامي السعودي رواف السعين
مواقع التواصل
شن الإعلامي السعودي رواف السعين هجومًا على الفلسطينيين، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "حرقهم وتأديبهم وتخليص العالم من شرهم"، على حد قوله.

وقال السعين المثير للجدل في مقطع فيديو عبر يوتيوب: إن "الفلسطيني ليس عربي، والأرض والقضية هي لإسرائيل".

الإعلامي السعودي رواف السعين يحرض نتنياهو على تخليص العالم من شر الفلسطينيين

وأثار الفيديو غضب المغردين على مواقع التواصل، وعلق مغردون سعوديون بأن السعين لا يمثل إلا نفسه، وطالبوا النيابة العامة بإلقاء القبض عليه وتأديبه بسبب إساءته الكبيرة للشعب الفلسطيني.

وأوضح نشطاء أن الهجوم العنيف على الفلسطينيين من إعلاميين سعوديين هو نتاج تواطؤ المملكة في خطة تصفية القضية الفلسطينية، وما يُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

واحتفى مؤرخ إسرائيلي بمقطع السعين ورحب به في تل أبيب باعتباره واحدًا من "شرفاء السعودية"، وترجم المقطع إلى العبرية لنشره على قنوات التلفزة الإسرائيلية.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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