السعودية
الأحد 5 يوليو 2020 20:23

إعلامي سعودي يحذف تغريداته بعد اتصال من أمن الدولة.. ماذا حدث؟

الإعلامي السعودي طلال الفرد
صفحته على تويتر
تفاعل ناشطون مع تغريدة للإعلامي السعودي طلال الفرد، اعتذر فيها عما كتبه حول زيادة ضريبة القيمة المضافة، وذلك عقب اتصال من أمن الدولة معه.

وقال الفرد في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"، الأحد: "وصلني قبل قليل اتصال من أمن الدولة بسبب تغريداتي المسيئة التي كتبتها وأنا في حالة نفسية واستخدم حبوب الاكتئاب، وأعتذر أشد الاعتذار عن تغريداتي وأتمنى تقدير ظروفي".

وعلق ناشطون: "هذه عصابة ليست دولة! الدول التي تحترم نفسها لن تهدد مواطن بسبب تغريدات وتُكرهه يعترف بهذا الاعتراف الذي لا يمت للحقيقة بصلة".

واستغرب مغردون من أسلوب التخويف في السعودية، ووصفوا الوضع بـ "المحزن"، مستنكرين أسلوب الاستبداد الذي تتبعه السلطات في المملكة من تجويع وقهر وتكتيم الأفواه، على حد تعبيرهم.

وبدأت السعودية، الأربعاء الماضي، رفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 15 في المئة، بعد أن كانت 5 في المئة اعتبارا من مطلع 2018.

جاء رفع الضريبة، نتيجة لتضرر القطاع النفطي من تداعيات تفشي فيروس "كورونا" التى أدت لتهاوي أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وانكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة انكماش القطاع النفطي 4.6 بالمئة.

وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء فصلي في تاريخها خلال الربع الأول الجاري، بسبب تدهور الطلب على الخام بفعل "كورونا" التي أدت لشبه توقف لحركة الانتاج عالميا.

واعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يصرف للمواطنين.

وخفضت السعودية إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار، وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططا له قبل "كورونا".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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