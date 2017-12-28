الأزمة الخليجية
الخميس 28 ديسمبر 2017 22:24

إعلامي سعودي: السر وراء الأزمة مع قطر هو ثورات الربيع العربي

قال الكاتب جمال خاشقجي إن السبب الحقيقي وراء الأزمة الخليجية هو ثورات الربيع العربي.

وأضاف الصحفي والإعلامي السعودي خاشقجي في جلسة بعنوان "الخليج العربي إلى أين يتجه؟ ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الإسلامية الأمريكية في مدينة شيكاغو الأمريكية أن الأزمة الخليجية فرقت دول الخليج وكونت تحالفات خليجية جديدة.

وأوضح خاشقجي في الجلسة التي بثت على شاشة الجزيرة مباشر أن وجود نحو 25 ألف جندي تركي في قطر أغضب السعودية وحلفاءها، مؤكدا أن القوة الوحيدة التي تستطيع أن تنقذ مجلس التعاون الخليجي هي الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى منظومة الخليج تملك أرضية ممتازة للشراكة بين دولها لكن صاحب القرار هو من يعطلها، موضحا أن الأزمة أخلت بوحدة الخليج بشكل كبير ويجب أن تحل لأن تبعاتها كبيرة.

وألمح إلى أن العلاقة بين دول الخليج وإيران أصبحت منفردة ولا توجد سياسة موحدة بشأنها، مشيرا إلى أن قطر باتت مجبرة على علاقتها مع إيران بسبب الغاز، على الرغم أنها عارضت إيران في سوريا واليمن ووقفت مع السعودية بقوة في دعم الشرعية في اليمن.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، تقول الدوحة إنها تنتهك القوانين الدولية.

ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، واتهمت الرباعي بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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