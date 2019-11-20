مصر
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 17:33

إعلامية مصرية تعلن خبر انفصالها على انستغرام

الإعلامية المصرية سالي فؤاد
الإعلامية المصرية سالي فؤاد
مواقع التواصل الاجتماعي
أعلنت الإعلامية المصرية وخبيرة التغذية سالي فؤاد انفصالها رسميا عن زوجها عبر صورة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت الإعلامية المصرية وخبيرة التغذية سالي فؤاد انفصالها رسميا عن زوجها عبر صورة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت فؤاد على حسابها على انستغرام أنها انفصلت عن زوجها، طلبت من متابعيها الدعاء لها.

وحظيت فؤاد بشهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة بفضل برامجها في مجال الطهي والتغذية فضلا عن عشرات الوصفات التي تقدمها عبر الإنترنت.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مصر
سالي فؤاد

اقرأ أيضا

Thumbnail
أنقرة: أكثر من 368 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
Thumbnail
شاهد: لحظة القبض على مشجع مصري رفع علم فلسطين

الأكثر قراءة

  1. أنقرة: أكثر من 368 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
  2. شاهد: لحظة القبض على مشجع مصري رفع علم فلسطين
  3. أحداث عنف شرق السودان.. ما دلالاتها؟ [صور]
  4. إعلامية مصرية تعلن خبر انفصالها على انستغرام
  5. شاهد: لحظة اعتقال خليفة الترابي في السودان للمشاركة في انقلاب عام 1989