الأربعاء 20 نوفمبر 2019 17:33
إعلامية مصرية تعلن خبر انفصالها على انستغرام
أعلنت الإعلامية المصرية وخبيرة التغذية سالي فؤاد انفصالها رسميا عن زوجها عبر صورة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت الإعلامية المصرية وخبيرة التغذية سالي فؤاد انفصالها رسميا عن زوجها عبر صورة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت فؤاد على حسابها على انستغرام أنها انفصلت عن زوجها، طلبت من متابعيها الدعاء لها.
وحظيت فؤاد بشهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة بفضل برامجها في مجال الطهي والتغذية فضلا عن عشرات الوصفات التي تقدمها عبر الإنترنت.
خبر مش حلو بس لازم يتقال انفصلت بشكل رسمي ادعولي الفترة الصعبة ديه تعدي 🙏
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المصدر
الجزيرة مباشر