فيروس كورونا
الاثنين 2 مارس 2020 09:29

إعلامية سعودية: كورونا صناعة قطرية.. والمغردون يسخرون

الإعلامية والروائية السعودية، نورا المطيري
مواقع التواصل
اتهمت الإعلامية والروائية السعودية، نورا المطيري، دولة قطر بصناعة فيروس كورونا المستجد ونشره عبر العالم، مما تسبب في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المطيري في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز".
وأضافت أن "الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط".

واستطردت في تغريدة أخرى: "قطر ليس لديها شخص واحد مؤهل للقيام بالأعمال التخريبية، فعلا هم عاجزون، لكنهم يستأجرون الخبثاء والمرتزقة الذين يقدمون المشروعات تلو الأخرى، والدليل أن عزمي بشارة هو حاكم قطر الفعلي، الآمر الناهي بسياساتها، لا استبعد تورط قطر في تصنيع كورونا".

وتعرف المطيري نفسها على صفحتها بموقع تويتر أنها روائية وباحثة سياسية ومؤلفة رواية جملون وكتب أخرى، وهي تكتب مقالا سياسيا أسبوعيا في صحيفة البيان الإماراتي وصحيفة عكاظ السعودية، كما تشغل منصب رئيسة تحرير مجلة مدام الفرنسية.

وانهالت التعليقات الساخرة على المطيري والتي تعدت الـ 8 آلاف تعليق حتى الآن، وكان لافتا أن عددا كبيرا من الساخرين سعوديون وإماراتيون، وفيما يلي أبرز التفاعلات.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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فيروس كورونا
نورا المطيري
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سخرية

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