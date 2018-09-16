الأحد 16 سبتمبر 2018 11:28
إعصار مانكوت يقترب من هونغ كونغ والصين بعد اجتياح الفلبين
اتجه إعصار قوي صوب هونغ كونغ والسواحل الصينية اليوم الأحد، واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن 25 قتيلا.
التفاصيل:
- يعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام.
- الإعصار يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.
- من المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونغ كونغ، ويتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.
- ويتوقع كذلك أن يتحرك الإعصار مانكوت صوب الشمال الغربي حاملا أمطارا غزيرة ورياحا إلى منطقة قوانغشي ذاتية الحكم غدا الإثنين قبل أن يضعف إلى منخفض استوائي ويصل إلى يونان في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء.
- وقال مرصد هونغ كونغ: "وفقا للمسار المتوقع الحالي، سيكون الإعصار مانكوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة (0200 بتوقيت غرينتش)".
- مسؤولو الأرصاد قالوا إن الإعصار الذي تسميه وسائل الإعلام الصينية "ملك العواصف" سيصل إلى اليابسة في قوانغدونغ بين ووتشوان وتشوهاى في المساء.
- السلطات أغلقت الموانئ ومصافي النفط والمنشآت الصناعية في قوانغدونغ، تحسبا لوصول الإعصار، كما أُغلق المطار في مدينة شنتشن منذ منتصف الليل، وسيبقى مغلقا حتى الساعة الثامنة صباحا (2400 بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين.
- في قوانغتشو، تم إلغاء الرحلات المقررة بين ظهر اليوم الأحد والساعة الثامنة من صباح الغد.
- السلطات ألغت كذلك أكثر من 400 رحلة جوية في إقليم هاينان المجاور.
- تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونغ كونغ الدولي اليوم الأحد وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.
- تسبب الإعصار في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في الفلبين، معظمهم توفوا نتيجة انهيارات أرضية في مناطق جبلية خلفت أيضا 13 مفقودا على الأقل.
المصدر
رويترز