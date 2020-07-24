اليمن
الجمعة 24 يوليو 2020 18:20

إعدام قاتل الطفل اليمني عبد الرحمن عطران.. ما القصة؟ (فيديو)

جرى إطلاق النار بسبب قيام الطفل بركل كرة القدم بالخطأ باتجاه الجاني
جرى إطلاق النار بسبب قيام الطفل بركل كرة القدم بالخطأ باتجاه الجاني
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نفذت السلطات اليمنية بمدينة إب حكم الإعدام بحق عبدالله الديلمي بعد أن ثبتت إدانته بجريمة القتل عمدًا بحق الطفل عبدالرحمن عطران، حسب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة القضائية.

وكتب والد الطفل أكرم عطران في منشور له عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أمس الخميس "في هذه اللحظات تم تنفيذ حكم الله تعالى وإعدام قاتل ولدي عبدالرحمن عطران، لم ولن يعود عبدالرحمن للحياة، فإنما منحه الحكم حقه العادل في مساواة (النفس بالنفس)"!

وأضاف "ولكن نفس الحكم قد أراد الله تعالى فيه بحكمته وعدله أن يمنح نعما عظيمة لطرفين آخرين وهما:

  1. القاتل نفسه حيث منحه فرصة التطهير والكفارة والنجاة من العقوبة الأكبر والأشد في الآخرة إن تاب وندم ورضي وقنع وسلم لحكم الله!
  2. عامة الناس حيث جعله حياة لهم لما فيه من قوة ردع وعبرة لكل من تسول له نفسه الاستهانة بالدم الحرام!

ودعا والد الطفل في نهاية منشوره لابنه المقتول، عبدالرحمن، وقاتله، عبدالله، بالرحمة والغفران. 

وفي مقطع فيديو ظهر فيه والد الطفل أكد فيه أنه "لا مكان للسلاح في اليمن، ونعم لدولة النظام والقانون، وأن سلاح الأجيال سيكون القيم والمحبة والسلام".

كانت قد أصدرت محكمة غرب إب، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018 حكمها بإعدام الجاني رميا بالرصاص، بعد شهرين من وقوع الجريمة.

وتعود حيثيات الواقعة لشهر سبتمبر/أيلول عام 2018، حين تعرض الطفل عبدالرحمن عطران لإطلاق الرصاص الحي على رأسه من قبل الجاني، ليفارق الحياة بعد يومين.

وجرى إطلاق النار بسبب قيام الطفل بركل كرة القدم بالخطأ، باتجاه الجاني أثناء لعبه مع أقرانه، ما استفز القاتل فأقدم على إطلاق النار عليه.

وبعد تنفيذ حكم الإعدام شيعت أمس جنازة عبد الله الديلمي.

وتفاعل ناشطون يمنيون عبر وسم #يحيا_العدل_ليحيا_الناس، مع تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبد الرحمن عطران.

المصدر
الجزيرة مباشر
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