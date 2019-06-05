الفيفا
الأربعاء 5 يونيو 2019 15:36

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للفيفا بالتزكية

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)
غيتي
أعيد انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) بالتزكية خلال انعقاد مجلس الفيفا في باريس اليوم الأربعاء.
التفاصيل
  • نال القرار تصفيقا من المجلس بعد تغيير اللوائح في وقت سابق اليوم حيث لم يعد من المطلوب إجراء تصويت إذا ترشح شخص واحد للمنصب.
  • سيستمر المحامي السويسري-الإيطالي أربعة أعوام في المنصب لمحاولة تنفيذ مخططاته الضخمة في كرة القدم التي تعطلت في فترته الأولى.
  • إنفانتينو قال إنه أحدث تغييرا بالمؤسسة بعد أن كانت "مسممة وشبه إجرامية" وأعاد إليها القيم الأصيلة.
  • تولى إنفانتينو رئاسة الفيفا في فبراير شباط 2016 خلفا لسيب بلاتر الذي ترك المنصب بعد فضيحة فساد قال إن المؤسسة تخلصت منها الآن.
  • إنفانتينو أمام المجلس في خطاب طويل: لم يعد يتحدث أحد عن أزمة الفيفا أو إعادة ترميمه بعد الضربة. يمكننا القول إننا غيرنا الموقف.
  • إنفانتينو: تحول الفيفا من مؤسسة مسممة وشبه إجرامية إلى ما ينبغي أن تكون عليه في الأساس.. منظمة تطور كرة القدم وتوازي الشفافية والنزاهة.
  • إنفانتينو: الآن كل شيء منفتح وشفاف وليس من المحتمل أن يخفي الفيفا مدفوعات بسبب أي شيء غير أخلاقي. لا مجال للفساد الآن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الفيفا
جياني إنفانتينو
كرة القدم

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