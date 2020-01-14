إطلاق نار في محيط مقار للمخابرات وإغلاق بعض الطرق في الخرطوم (فيديو)
وقالت المصادر إن إطلاق نار يحدث في محيط مقار تابعة لجهاز الأمن والمخابرات في العاصمة السودانية.
وقال مراسل الجزيرة إن عناصر من الشرطة العسكرية تتبادل إطلاق النار مع عناصر من جهاز المخابرات.
وتحدثت بعض مواقع التواصل عن تمرد وحدة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات وإطلاق نار كثيف في كافوري وتحرك قوات من الجيش والدعم السريع لمنطقة الأحداث.
وذكرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمر يعود إلى تمرد وسط وحدة هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرا،، في وقت ينتظر صدور تقرير لحسم وضعهم بالانضمام للدعم السريع أو الاستخبارات أو الإحالة للتقاعد.
ونقلت بعض مواقع التواصل عن شهود عيان، قولهم إن قوات من الجيش والدعم السريع هرعت إلى مكان الحادث.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، تغيير اسمه إلى "جهاز المخابرات العامة"، وذلك وسط مطالبات من المعارضة بحله أو إعادة هيكلته.
ويتبع الجهاز في الأساس لرئاسة الجمهورية لكنه يتبع حاليا للمجلس العسكري منذ عزل رئيس البلاد عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.
ويأتي التعديل استنادا إلى مرسوم دستوري صدر بتوقيع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وفقاً لذات المصدر.
وشمل التعديل بعض مواد قانون جهاز الأمن والمخابرات (جهاز جمع معلومات) لسنة 2010، دون تفاصيل.
بدوره، أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول، أبو بكر دمبلاب، أن التغيير يأتي في سياق "هيكلة جهاز الأمن ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد".
وقال إن "جهاز المخابرات بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم".
وتتباين آراء المعارضة حول جهاز "الأمن والمخابرات" بين المطالبة بحله، أو إعادة هيكلته ليتوافق مع المرحلة الانتقالية، وسط اتهامات له بالمسؤولية عن القمع إبان حكم عمر البشير، لكن المجلس العسكري كان يرد بتمسكه ببقاء الجهاز، بحجة أن له دور في "حفظ الأمن والاستقرار".
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989/ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.