بريطانيا
السبت 27 مايو 2017 17:33

إطلاق مقاتلتين بريطانيتين بعد توغل طائرات روسية

مقاتلة تايفون تابعة لسلاح الجو البريطاني
غيتي
قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم إطلاق مقاتلين بريطانيتين من قاعدة لسلاح الجو الملكي في اسكتلندا بعد توغل طائرتين روسيتين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "انطلقت مقاتلتان تايفون من قاعدة لوسيماوث لسلاح الجو الملكي في إطار مهام الرد السريع بعد أن دخلت طائرتان روسيتان المجال الجوي البريطاني".

 وأضاف البيان أن الطائرتين عادتا إلى القاعدة بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشهدت السنوات الأخيرة حالات متزايدة لاعتراض طائرات روسية قرب المجال الجوي للدول الأعضاء في حلف الناتو وسط تصاعد التوتر بين الغرب وموسكو.

المصدر
رويترز
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روسيا
حلف الناتو

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