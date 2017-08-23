الصراع في ليبيا
الأربعاء 23 أغسطس 2017 23:13

إطلاق سراح رئيس وزراء ليبي سابق بعد خطفه في طرابلس

رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان
رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان
غيتي-أرشيف
قال قريب لرئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان الأربعاء إنه تم إطلاق سراحه بعدما خطفته جماعة مسلحة أثناء زيارة إلى العاصمة طرابلس واحتجزته لمدة تسعة أيام.

وشغل زيدان منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2012 حتى 2014 وهي فترة شهدت تزايدا في الاضطرابات السياسية والصراع المسلح الذي يضرب البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو ست سنوات.

وكان زيدان يعيش منذ ذلك الحين في ألمانيا مع أسرته.

ولم يتضح سبب زيارة زيدان إلى ليبيا أو سبب خطفه. وقال مصدر إن جماعة متحالفة مع الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس احتجزته على الرغم من أنه لا يواجه أي اتهامات أمام القضاء.

ولم تعلق الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة على الأمر.

وقال موسى الدوقالي محامي زيدان إنه تم إطلاق سراح موكله دون تفسير وإنه لا يعرف ملابسات احتجازه.

وأضاف الدوقالي أن زيدان بصحة جيدة ويقيم في فندق في طرابلس بعد إطلاق سراحه.

كان زيدان خطف لفترة وجيزة في أكتوبر تشرين الأول 2013 من فندق في طرابلس على يد جماعة مسلحة متحالفة مع البرلمان الذي أقاله لاحقا بعد أكثر بقليل من عام.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
ليبيا
خطف
علي زيدان

اقرأ أيضا

Thumbnail
أسرة مرسي تستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء "انتهاك حقوقه"
Thumbnail
روني يعتزل اللعب دوليا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا