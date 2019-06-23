الأحد 23 يونيو 2019 23:20
إضراب معتقلين في سجون مصر لمنع الزيارات بسبب كأس أفريقيا ووفاة مرسي
كشف أهالي ونشطاء حقوقيون أن آلاف المعتقلين في السجون المصرية بدأوا إضرابا عن الطعام، بسبب غلق السلطات الزنازين عليهم منذ أسبوع عقب وفاة الرئيس محمد مرسي.
ودشن نشطاء هاشتاجي: (#افتحواالزيارة) و(#انقذواالمعتقلين) للمطالبة برفع المعاناة عن المعتقلين وذويهم الذين يذهبون يوميا للزيارة وينتظرون ساعات دون جدوي.
#انقذوا_المعتقلين pic.twitter.com/F7nVnMkjdn— Dodo Ali (@DodoAli53564799) June 22, 2019
وروى الناشط إسلام خليل، على حسابه علي فيسبوك تفصيل عقاب المعتقلين على النحو التالي:
- عقاب جماعي لأكثر من 50 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية منذ الإعلان عن وفاة الرئيس السابق مرسي (أسبوع).
- إغلاق الزنازين وعدم فتحها نهائيًا على مدار 24 ساعة إلا لإدخال التعيين (طعام السجن) الذي يلقيه المعتقلون في القمامة لأنه لا يصلح للأكل.
- منع التريض نهائيًا عن جميع المعتقلين رغم التكدس الكبير في كل الزنازين والذي يزيد تأثيره السلبي مع الحر الشديد وسوء التهوية ووجود مئات الحالات المريضة والحرجة في السجون بأمراض تحتاج تغيير هواء ورعاية مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر.
- وقف كل الجلسات للمحاكم والنيابات بدعوي انشغال الشرطة في حراسة كأس أفريقيا وموافقة النيابة رسميا علي طلب لوزارة الداخلية في هذا الشأن ما يعني تأجيل عرض المعتقلين على النيابة والمحاكم حتى 20 يوليه المقبل.
- منع الزيارات تمامًا عن كل المعتقلين منذ يوم الاثنين 18 من يونيو/حزيران في كل السجون فلا دخول لطعام ولا ملابس ولا ادوية، وقد أبلغت ادارة سجن طره استقبال أهالي المعتقلين بان الزيارة ممنوعه لمدة شهر ومنع دخول الاكل والملابس والعلاج طوال هذه الفترة.
منع العلاج الدوري عن المرضى وغلق العيادات وعدم السماح بذهاب المرضى إلى المستشفيات
قالت الناشطة سارة محمد علي حسابها علي فيس بوك أن اسر معتقلي سجون جمصه والمنيا والفيوم والابعادية والحضرة والقناطر ووادي النطرون وطرة الذين ذهبوا أمس السبت لزيارة ذويهم رفضت السجون إدخالهم وقالوا لهم: "هذه اوامر عليا ممنوع الزيارات للسياسيين ومسموح للجنائيين فقط وهذا لأجل غير مسمى"!.
احتجاج المعتقلين
- قال الناشط الحقوقي، مؤسسة حركة "مات من البرد لحماية لمشردين" حسام العربي، عبر حسابه على فيسبوك، إن المعتقلين في سجن وادي النطرون (عنبر السياسي) دخلوا في إضراب عن الطعام اعتراضا على منعهم من حقهم في الزيارة والتريض اليومي، وبينهم 100 من كبار السن ومرضى وفي حاجة إلى أدوية.
- هتف المعتقلون مساء أمس السبت من داخل الزنازين مع الطرق على الأبواب داخل سجون (وادى النطرون وطره تحقيق وطره استقبال وبرج العرب) خصوصا بعد منع الزيارة لذويهم في الصباح.
- أعلن المعتقلون داخل سجن وادي النطرون 1، وسجن طرة البدء في إضراب مفتوح عن الطعام.
الزيارة بعد كأس أفريقيا
- أبدى أهالي المعتقلين تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلين داخل محبسهم
- قالت الناشطة الدكتورة أسماء خيري، عبر حسابها علي فيسبوك، إن الزيارات تم منعها وقيل لأهالي المعتقلين إن الامر سيستمر حتى انتهاء بطولة كأس أفريقيا، وإن هذا قيل لهم عقب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي.
- واضافت أن سلطات السجون وعدت الأهالي بإعادة فتحها أمس السبت، ولكن السجون رفض دخول اي زيارات أمس، واستمر مسلسل المنع من الزيارة "وكأنه السجون تُعاقب على وفاة مرسي"، بحسب قولها.
- وأوضحت "خيري" إن الأزمة لا تقتصر علي منع الزيارات مقفولة؛ فالكانتين (الذي يوفر اطعمة للمعتقلين بأموالهم) مغلق أيضا وممنوع التريض، وممنوع العلاج والعيادات في السجن مغلقة!
- قال المحامي "فرحات"، عبر حسابه على فيس بوك، إنه سيتم منع الزيارة للمعتقلين لمدة مفتوحة غير معروفة بما فيهم البنات في سجن القناطر الممنوعة عنهم الزيارة والتريض منذ يوم الأربعاء الماضي، ودعا أهالي المعتقلين لعمل بلاغات للنائب العام ومصلحة السجون والمركز القومي لحقوق الأنسان.
- قالت زينب محمود والده أحد المعتقلين: "هنفضل كدا لحد إمتي ممنوعين من الزيارات، هيفتحوا الزنازين للمعتقلين إمتي؟"، مؤكدة أن ابنها تعبان جدا ويعاني من انخفاض وزنه جدا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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