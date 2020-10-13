تونس
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 19:54

إصابة 18 نائبا في البرلمان التونسي بفيروس كورونا

مجلس نواب الشعب التونسي
أرشيفية
أصاب فيروس كورونا المستجد 18 نائبا من أصل 217 في مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي.

وقال طبيب البرلمان ماهر العيادي، في تصريح صحفي بمقر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم إلى حدود اليوم (الثلاثاء) تسجيل 18 إصابة بكورونا في صفوف النواب".

وأضاف أن "هذه الإصابات تتوزّع بين 12 لنواب بكتلة الحزب الدستوري الحرّ (16 مقعدا)، وإصابتان بين نواب كتلة النهضة (54 مقعدا)، وإصابة واحدة بكتلة الإصلاح (16 مقعدا)، وإصابة واحدة بكتلة قلب تونس (30 مقعدا)، وإصابة واحدة بكتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، وإصابة واحدة بالكتلة الديمقراطية (38 مقعدا)".

وذكر العيادي أنه "تم تسجيل حالات شفاء عديدة من الفيروس في صفوف موظفين بالبرلمان ثبتت إصابتهم قبل أيّام".

وأوضح أنه "من بين 25 موظّفا دخلوا الحجر الصحّي، ما زالت تتم متابعة 11 حالة فقط بالحجر، أما البقية فقد غادروا بعد التأكد من سلامتهم من الفيروس".

وبدأ البرلمان، الأربعاء الماضي، حملة لفحص الموظفين والنواب، إثر تسجيل إصابات بالفيروس داخله.

وسجلت تونس، حتى الثلاثاء، 32 ألفا و556 إصابة بالفيروس، توفي منهم 478 مصابا.

وأقرت السلطات التونسية، الخميس الماضي، فرض حظر تجوال ليلي في 4 ولايات، حتى إشعار آخر، للحد من تفشي "كورونا"، الذي يضرب دول العالم منذ شهور.

المصدر
الأناضول

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