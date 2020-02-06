إصابة 14 جنديا إسرائيليا في عملية دهس بالقدس المحتلة (فيديو)
ولا تزال قوات الاحتلال تبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان فورًا بعدما دهس بسيارته جنودًا من جيش الاحتلال وألقاهم على جانبي الطريق قرب محطة القطار القديمة بمدينة القدس، ولم يستطع أي جندي من إطلاق النار عليه أو ملاحقته.
الله أكبر ولله الحمد..— أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) February 6, 2020
الجيش الصهيوني اعلن انه ما زال يطارد منفذ عملية الدهس في #القدس والتي ادت الى اصابة 14 صهيونياً بينهم اثنين في حالة خطيرة للغاية.
وكما وتُقدر اجهزة امن الاحتلال ان هذه العملية التي وقعت في القدس تأتي في إطار الرد الشعبي الفلسطيني على اعلان صفقة القرن. pic.twitter.com/XGQt6QQBnn
وجاءت عملية الدهس بعد استشهاد فلسطيني أمس في الخليل، واستشهاد آخر فجر اليوم في جنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
واندلعت أمس مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال أثناء دخولها لهدم منزل منفذ إحدى العمليات، كما اندلعت اشتباكات في رام الله ألقى خلالها الشبان الفلسطينيين زجاجات حارقة على السيارات العسكرية الإسرائيلية، وأظهر مقطع مصور لحظة اشتعال النار في إحداها.
هذا ما تبقى من منزل الأسير أحمد القمبع في جنين بعد هدمه من قبل الاحتلال فجر اليوم. pic.twitter.com/l5qQHcvull— Gpress l غزة برس (@Gazapres) February 6, 2020
وأثارت ردود الفعل الفلسطينية تلك، قلق المنظومة الأمنية في إسرائيل من إمكانية اتساع المواجهات في الضفة الغربية المحتلة بعد الإعلان عن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".
وتخشى إسرائيل أن تشتعل الضفة الغربية بالعمليات الفلسطينية، وأشارت (مكان) إلى أنه رغم المواجهات التي اندلعت في أعقاب الإعلان عن صفقة القرن، والتي حافظت على "الهدوء النسبي"، إلا أن استشهاد الشابين الفلسطينيين أمس واليوم، تنذر باحتمال اتساع وارتفاع حدة المواجهات في عموم الضفة المحتلة.
وفي قطاع غزة، أغارت طائرات الاحتلال الحربية مساء أمس على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بزعم الرد على إطلاق قذائف هاون وبالونات مفخخة، وحمّل جيش الاحتلال الحركة مسؤولية ما يجري أو ينطلق من القطاع المحاصر.
سلاح الجو الصهيوني يهاجم قطاع غزة الآن 👇— ذيب المساري (@almoutiri7777) February 6, 2020
pic.twitter.com/fMA3a9ijPQ