قرصنة
الاثنين 12 فبراير 2018 11:54

إصابة مواقع أمريكية وبريطانية بفيروس لتعدين العملات الرقمية

صورة أرشيفية
غيتي
ذكر موقع ذا ريجستر الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا أن آلاف المواقع الإلكترونية بما في ذلك مواقع تديرها وكالات حكومية أمريكية وبريطانية تعطلت لعدة ساعات يوم الأحد.

وقال الموقع إن السبب في ذلك يعود لرمز جعل متصفحات الإنترنت تستخدم في تعدين العملات الرقمية.

وقال الموقع إن أكثر من 4200 موقع أصيبوا بنسخة خبيثة من أداة تستخدم على نطاق واسع معروفة باسم (براوزألاود) من مُصنع البرمجيات البريطاني تيكست هيلب، والتي تعرض للناس صفحات على الإنترنت ذات مشاكل في الرؤية.

وتأتي هذه الأنباء وسط زيادة في عدد الهجمات الإلكترونية باستخدام برامج تجبر الكمبيوترات المصابة على تعدين عملات رقمية بالنيابة عن المتسللين.

وتزايد انتشار هذه المخططات في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع حجم تجارة عملة بيتكوين وعملات معدنية أخرى.

وأضاف موقع ذا ريجستر الإلكتروني أن النسخ المصابة (ببراوزألاود) تسببت في أن يُستخدم البرنامج المثبت لتعدين عملة مونيرو الرقمية على أجهزة الكمبيوتر التي تزور المواقع المصابة من أجل توليد المال للمتسللين الذين يقفون خلف هذا الهجوم.

وقالت تيكست هيلب للموقع الإلكتروني إنها أغلقت العملية عن طريق تعطيل (براوزألاود) بينما يقوم فريقها الهندسي بتحري الأمر.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
فيروس إلكتروني
فيروس لتعدين العملات الرقمية
العملات الرقمية
مواقع أمريكية وبريطانية
تعطيل

اقرأ أيضا

Thumbnail
تنظيم الدولة يبث إصدارا جديدا لعملياته في سيناء
Thumbnail
نيويورك تايمز: الجيش المصري يبث صورا "قديمة" لعملياته في سيناء

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم