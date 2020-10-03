فيروس كورونا
السبت 3 أكتوبر 2020 16:51

إصابة مدير حملة ترمب الانتخابية ومستشارة الرئيس السابقة بكورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
أصيب بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكورونا، وفق وسائل إعلام أمريكية، كما أعلنت كيليان كونواي، المستشارة السابقة للرئيس ترمب، إصابتها بالفيروس أيضا.

ويأتي خبر إصابة ستيبين، الذي أوردته صحيفة بوليتيكو لأول مرة وأكدته الحملة لاحقا، بعد ساعات من دخول ترمب نفسه إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس. 

وسافر ستيبين من وإلى كليفلاند مع ترمب ومساعدته الأخرى، هوب هيكس، التي تم تشخيصها أيضا بفيروس كورونا، للمشاركة في المناظرة الرئاسية اتي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لبوليتيكو. 

وكان ستيبين أيضا في البيت الأبيض مع الرئيس ترمب يوم الاثنين.

وكذلك قالت كيليان كونواي، المستشارة السابقة لترمب، إنها أصيبت بفيروس كورونا، لتصبح أحدث مساعدة للرئيس تصاب بالفيروس.

وقالت كونواي في تغريدة على تويتر "الليلة تأكدت إصابتي بفيروس كوفيد-19 أعراضي خفيفة (سعال خفيف) وأشعر أنني بخير".

وأضافت "لقد بدأت عملية حجر صحي بالتشاور مع الأطباء". 

وحضرت كونواي فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم السبت خصصت للإعلان عن مرشحة ترمب لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.

وأعلنت حملة الرئيس ترمب أن جميع فعاليات الحملة التي كانت مقررة مسبقا وتتضمن مشاركة الرئيس سيتم تنظيمها عبر الإنترنت أو تأجيلها مؤقتا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وتم أيضا تأجيل الفعاليات المعلنة سابقا التي تشمل أفرادا من عائلة ترمب مؤقتا.

وقالت الحملة في بيان "سيتم النظر في جميع الفعاليات الأخرى بالحملة كل على حدة وسنصدر أي إعلانات ذات صلة في الأيام المقبلة".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
دونالد ترمب
كورونا
رئيس حملة ترمب الانتخابية
مستشارة ترمب

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: محمد علي يستنجد بأردوغان لحماية أبنائه بعد تهديدهم بالقتل
Thumbnail
جوبا.. الأطراف السودانية توقع على اتفاق نهائي للسلام (فيديو)
Thumbnail
حميدتي يدعو قطر للاستمرار في دعم عملية السلام بالسودان
Thumbnail
ثوان معدودة تفصل رجلا عن نهاية مروعة في مغسلة سيارات (فيديو)
Thumbnail
ميدل إيست آي: صفقات إسرائيل مع دول خليجية كارثة على مصر.. كيف؟

الأكثر قراءة

  1. في روما.. دليل للخدمات المجانية للمشردين
  2. النظام السوري يقصف مسلحين سوريين في عرسال
  3. الكشف عن صورة شقيق زعيم كوريا الشمالية أثناء احتضاره
  4. شاهد: سكان صنعاء يستقبلون العيد وسط أزمة اقتصادية
  5. شاهد: الهند تطلق قمرين اصطناعيين بريطانيين إلى الفضاء