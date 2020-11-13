إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر
وأفاد البيان بأن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.
وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب المصري الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.
وتابع أن صلاح سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة، وذلك لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة توجو غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.
وأقام اتحاد الكرة المصري حفلا، الأربعاء الماضي، لتكريم صلاح نجم منتخب بلاده وليفربول الإنجليزي، ومنحه جائزة "The inspirer Award"
وقدمت هذه الجائزة "المهلم" من اتحاد الكرة، للاعب المصري باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.
وحضر الحفل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بالإضافة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب.
واحتفى صبحي بالإنجازات التي حققها صلاح مع ليفربول خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتحطيمه العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.
وأعرب صلاح خلال الحفل عن سعادته الكبيرة بوصول 3 فرق مصرية إلى نهائي بطولتي الأندية لقارة أفريقيا خلال الموسم الحالي.
وقال مهاجم الريدز: "تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وبيراميدز في الكونفدرالية، سيكون له تأثيرات إيجابية بكل تأكيد على الكرة المصرية والمنتخب الأول بشكل خاص".