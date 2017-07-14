الولايات المتحدة
الجمعة 14 يوليو 2017 02:26

إصابة كارتر بالإغماء بعد تعرضه للجفاف

الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر (أرشيفية)
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر (أرشيفية)
غيتي
قالت منظمة هابيتات فور هيومانيتي إن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وضع تحت الملاحظة (الخميس) بعد تعرضه للجفاف خلال مشروع مبنى خيري في كندا لكن حالته مستقرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن كارتر (92 عاما) أصيب بالإغماء في موقع المبنى في وينيبيج.

وفي بيان قالت منظمة هابيتات فور هيومانيتي وهي منظمة خيرية تروج لملكية المنازل بأسعار معقولة إنه أصيب بالجفاف بينما كان يعمل تحت الشمس الحارقة.

وحصل كارتر وهو ديمقراطي شغل منصب الرئاسة من يناير كانون الثاني 1977 حتى يناير كانون الثاني 1981 على جائزة نوبل للسلام عام 2002 بسبب نشاطه الإنساني.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
جيمي كارتر
إصابة بالإغماء
الجفاف
الشمس الحارقة
ديمقراطي
رئيس أمريكي سابق
جائزة نوبل للسلام
النشاط الإنساني

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