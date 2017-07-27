إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بباحة الأقصى
وقالت جمعية الهلال الأحمر "تعاملت طواقمنا مع 41 إصابة خلال مواجهات باب حطة وباب الأسباط تنوعت ما بين اعتداء بالضرب أدى إلى كسور وإصابات بالرصاص المطاط وبغاز الفلفل وبقنابل الصوت".
وأضافت أنه "يجري علاج خمسة إصابات بالمطاط داخل عيادات المسجد الأقصى".
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل غاز مسيلة للدموع ورصاص مطاطي بتجاه الفلسطينيين بعد دخولهم المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر لأول مرة بعد انقطاع أسبوعين.
وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتلت سطح المسجد الأقصى وأنزلت العلم الفلسطيني واعتدت على المصلين داخل المسجد وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم كما تعرض طاقم الجزيرة لاعتداء من جنود الاحتلال في باحات المسجد.
ودخل آلاف المسلمين يتقدمهم مشايخ القدس بعد ظهر الخميس إلى المسجد الاقصى لأداء صلاة العصر لأول مرة بعد انقطاع أسبوعين.
وهلل الداخلون إلى الحرم بتكبيرات العيد "لبيك اللهم لبيك" ثم ركعوا على الأرض.
وبكت بعض النساء تأثرا، وقال أحد حراس الأقصى "هذه ليلة قدر"، مقارنا الأعداد الهائلة بالأعداد الكبيرة للمصلين الذين يشاركون في صلاة "ليلة القدر" في شهر رمضان كل سنة.