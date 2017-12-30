تهويد القدس
السبت 30 ديسمبر 2017 20:41

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال شرق القدس

فلسطيني يلقي الحجارة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية خلال اشتباكات بين جنود الاحتلال ومتظاهرين ضد قرار الرئيس الأمريكي اعتبار قدس عاصمة لدولة الاحتلال
رويترز
أصيب 31 فلسطينيا، السبت، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، اندلعت في بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إنها تعاملت مع إصابة واحدة بالرصاص الحي، و7 بالرصاص المطاطي، و23 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وذكرت أن "سيارة إسعاف تابعة لها تعرضت للاستهداف بالرصاص الحي، خلال تقديم العلاج للمصابين".

وحسب شهود عيان للأناضول، فقد اندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات اسرائيلية، بلدة أبو ديس، قرب الجدار الإسرائيلي الفاصل بين البلدة ومدينة القدس.

ونجح شبان فلسطينيون، أمس الجمعة، في إحداث ثغرة في الجدار في تلك المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات، استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وللأسبوع الرابع على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات تتطور إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية، ردًا على اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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تهويد القدس
فلسطين
مواجهات مع الاحتلال

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