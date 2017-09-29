الدوري الإنجليزي
الجمعة 29 سبتمبر 2017 11:15

إصابة سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في حادث سير

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي - أرشيفية
رويترز
أكد نادي مانشستر سيتي الانجليزي تعرض مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لحادث سير في هولندا قائلا إن أطباء النادي سيفحصونه لدى عودته إلى انجلترا الجمعة.

وقال سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "سيقوم أطباء النادي بتقييم حالة سيرجيو أغويرو اليوم بعد تعرضه لحادث سير يوم الخميس".

وأضاف البيان أن "مهاجم سيتي كان في هولندا في يوم عطلته وتعرض لإصابة وسيعود لمانشستر صباح اليوم، وسيخضع للفحص قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز غدا السبت".

وفي وقت سابق قالت تقارير إعلامية في الأرجنتين إن أجويرو كان يحضر حفلا موسيقيا في هولندا وإنه تعرض للحادث عندما كان في سيارة أجرة اصطدمت بأحد الأعمدة.

المصدر
رويترز
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مانشستر سيتي
سيرجيو أغويرو
إصابة
حادث سير
هولندا

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