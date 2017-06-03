الصراع في اليمن
السبت 3 يونيو 2017 19:45

إصابة ستة جنود قطريين في مهمة الدفاع عن حدود السعودية

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن إصابة 6 من منتسبي القوات المسلحة القطرية أثناء قيامهم بواجبهم ضمن قوة الواجب القطرية المدافعة عن الحدود الجنوبية للسعودية.

وقالت المديرية إن هذه الإصابات وقعت في ظل قيام القوات المسلحة القطرية المرابطة في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية الشقيقة "بواجبها البطولي والمستمر مع أشقائها في دحر قوات العدو عن أراضي المملكة".

وبدأت مشاركة قطر في التحالف العربي باليمن بعشر طائرات حربية، قبل أن تدفع بنحو ألف جندي إلى اليمن مزودين بعتاد ومعدات عسكرية حديثة لدعم العملية البرية لقوات التحالف في اليمن في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر
الجزيرة
وكالة الأنباء القطرية
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قطر
إصابة

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