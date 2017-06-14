أمريكا
الأربعاء 14 يونيو 2017 17:48

إصابة زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي في إطلاق نار

موقع إطلاق النار
رويترز
قالت الشرطة الأمريكية الأربعاء إنه تم نقل خمسة مصابين للمستشفيات، عقب حدوث إطلاق نار أثناء  تدريب  لنواب بالكونغرس من أجل  مباراة كرة قاعدة "بيسبول " خيرية.

وقال مايكل براون رئيس شرطة منطقة الكسندريا في ولاية فيرجينيا  إنها تلقت استغاثة بوجود مسلح نشط الساعة السابعة وتسع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي (1109 بتوقيت غرينتش) من منتزه في ضواحي واشنطن، حيث كان يجرى النواب تدريبا من أجل مباراة خيرية مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.       

وأضاف أنه لدى وصول الشرطة لموقع الحادث، حدث تبادلا لإطلاق النار مع المسلح.       

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيف سكاليس " أصيب إصابات بالغة"، ولكنه سوف " يتعافى ".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
إطلاق نار
مجلس النواب الاميركي
حادث
ستيف سكاليس

اقرأ أيضا

Thumbnail
مفوض الأمم المتحدة يدعو دولا خليجية لاحترام الحقوق في الخلاف مع قطر
Thumbnail
تقرير دولي: ثلثا سكان العالم يملكون هواتف متنقلة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة