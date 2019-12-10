إصابة جندي إسرائيلي بصعقة برق في الجولان المحتل (فيديو)

أصابت صعقة برق جنديًا إسرائيليًا، مساء أمس الإثنين، خلال تدريبات عسكرية في مرتفعات الجولان المحتلة، حسبما أفاد موقع "واللا" القريب من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجندي البالغ من العمر 19 عامًا أصيب بجروح خطيرة وحروق شديدة وفقد وعيه على الفور، جراء إصابته بالصعقة، في وقت تشهد فيه المنطقة أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية.

وانتشرت مقاطع فيديو لسيارات إسعاف وعمليات إخلاء من المكان، وتم نقل الجندي المصاب في مروحية إلى مركز رامبام الطبي في حيفا حيث يتلقى العلاج، وتم فتح تحقيق داخلي في الواقعة بعدما تبين أن سبب الإصابة "كارثة طبيعية".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الأطباء قولهم إن الجندي ظل في حالة خطرة يوم الإثنين رغم تحسن صحته، واستعاد وعيه جزئيًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن صُعق بسبب البرق أثناء وجوده على الشاطئ بالقرب من مستوطنة أسدود، وهي أول حالة وفاة بالصواعق في إسرائيل منذ عام 2007.