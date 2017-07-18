الأراضي الفلسطينية المحتلة
الثلاثاء 18 يوليو 2017 15:06

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دعس بالخليل واستشهاد المنفذ

صورة من مكان الحادث للسيارة المزعومة
استشهد فلسطيني بعدما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بعد ظهر الثلاثاء، بادعاء تنفيذه عملية دعس لجنود إسرائيليين قرب بيت عينون شمال شرقي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن السائق الفلسطيني أصيب وتم "تحييده" على حد تعبير الجيش، ليتم الإعلان عن استشهاده لاحقا، وهو ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية، وأعلنت أن الشاب الشهيد يدعى رأفت نظمي حرباوي (29 عامًا) من مدينة الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال عن إصابة جنديين في عملية دعس قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل وإطلاق الرصاص على المنفذ، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت وابلًا من الرصاص على فلسطيني يستقل مركبة على مفترق بيت عينون القريب من مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة).

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال فتحوا نيران رشاشاتهم بكثافة تجاه سيارة فلسطينية من نوع "مازدا" تُقل شخصين، بحسب وكالة (معا) الفلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت بإغلاق الشارع أمام حركة السيارات، ومنعت طاقم إسعاف وسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب من السائق المصاب حتى أعلنت مصادر إسرائيلية عن استشهاد المنفذ.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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