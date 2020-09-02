الدوري الفرنسي
الأربعاء 2 سبتمبر 2020 21:27

إصابة ثلاثة لاعبين من باريس سان جيرمان بفيروس كورونا.. من هم؟

سيستهل العملاق الباريسي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ريسنج لانس في العاشر من سبتمبر/ أيلول
رويترز - أرشيف
أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

ورفض النادي التعليق عندما اتصلت به وكالة رويترز بشأن هوية المصابين لكن صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية ذكرت أن اختبارات نيمار وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس جاءت إيجابية بعد العودة من إيبيزا.

وقال النادي في بيان "تأكد إصابة ثلاثة لاعبين من باريس سان جيرمان بالفيروس ويخضعون الآن للإجراءات الصحية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف: "سيواصل جميع اللاعبين وأفراد الطاقم الفني إجراء اختبارات في الأيام المقبلة".

وكان بطل فرنسا قد أعلن يوم الإثنين عن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا ودخولهما الحجر الصحي.

ورغم انطلاق الدوري الفرنسي لم يبدأ سان جيرمان حتى الآن مبارياته بعد حصوله على راحة عقب بلوغه نهائي دوري أبطال أوربا الشهر الماضي والذي خسره بهدف دون رد أمام بايرن ميونيخ.

وسيستهل العملاق الباريسي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ريسنغ لانس في العاشر من سبتمبر أيلول.
وطبقا للقواعد المتبعة في الدوري الفرنسي، لا يمكن إجراء التدريبات الجماعية في حالة إصابة ثلاثة أو أكثر من اللاعبين أو العاملين خلال ثمانية أيام.
وكانت أندية عدة في فرنسا قد أعلنت عن إصابات بالعدوى، ومن بينها مرسيليا الذي تأجلت مباراته الأولى التي كانت مقررة أمام سانت إيتيان. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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