فيروس كورونا المستجد
الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:24

إصابة ترمب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر تغريدة على تويتر، إن التحاليل أثبتت إصابته والسيدة الأولى ميلانيا ترمب بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وأضاف ترمب "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وغردت ميلانيا ترمب "مثل أمريكيين كُثر، نخضع لحجر صحي بعد ثبوت إصابتنا بفيروس كورونا. نحن بصحة جيدة، وأجلنا جميع ارتباطاتنا"، ووجّهت رسالةً للأمريكيين "رجاءً احرصوا على البقاء آمنين، وسنجتاز المحنة سويًّا".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان ترمب، الخميس، دخوله الحجر الصحي مع زوجته انتظارًا لنتائج الفحوص التي أجريت لهما بعد ثبوت إصابة مساعدة له بفيروس كورونا المستجد.

وغرد ترمب، حينها، على تويتر "هوب هيكس التي تعمل بجد دون أن تأخذ استراحة صغيرة تأكد للتو إصابتها بكوفيد-19".

وأضاف "أمر رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الفحوص التي أجريت لنا. في الوقت نفسه سنبدأ عملية الحجر الصحي".

وفي السياق، قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك، الجمعة، "إن الحكومة البريطانية تتمنى أن يتعافى الرئيس ترمب سريعًا بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لديها بروتوكول واضح لخلافته إذا لزم الأمر".

وذكر جينريك "نعرف كيف يكون الأمر، في حالتنا، أصيب رئيس الوزراء بكوفيد، نتمنى أن يتحسن هو (ترمب) وزوجته سريعًا".

كما غرد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وكذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، فضلًا عن عددٍ من الأمريكيين متمنين لترمب وزوجته الشفاء العاجل والعودة لجدول أعمالهما بشكلٍ طبيعي. 

وكان ترمب قد صرّح لقناة "فوكس نيوز" بعد ثبوت إصابة هيكس قائلًا إن "نتيجة اختبار هيكس بفيروس كورونا إيجابية"، مضيفًا "ذهبت للاختبار وسنرى ما سيحدث".

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل الإعلام أمريكية عدة، أن هوب هيكس، أصيبت بكورونا، بعد إيجابية فحص أجرى لها للكشف عن الإصابة.

وأشارت المصادر إلى أن هيكس كانت متن طائرة الرئاسية، الثلاثاء الماضي، لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترمب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة، جو بايدن، كما حضرت أيضًا تجمعا انتخابيًا لترمب، الأربعاء، في مينسوتا.

فيما ذكر بيان صادر عن نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، أن "الرئيس ترمب يهتم للغاية بصحته، وبصحة جميع من يعملون معه، وبأمنهم"، دون أن يقدم أيّ معلومات بخصوص الحالة الصحية لهيكس.

وأشارت ديري إلى أنهم يتخذون التدابير اللازمة لمواجهة كورونا في ضوء تعليمات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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