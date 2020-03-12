إصابة الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته بفيروس كورونا
ووصف هانكس (63 عاما) ما حدث له قائلا "شعرنا أنا وريتا بإصابتنا بنزلة برد، وبعض الألم الجسدي. أصيبت ريتا ببعض الرعشة، وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة أيضا".
وأضاف "وحتى نقوم بما ينبغي فعله، قمنا بإجراء اختبار فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية. سوف نطلع العالم بما سيحدث لنا أولا بأول".
وقال النجم السينمائي إنه وزوجته ويلسون "سيجريان فحوصا ويخضعان للملاحظة والعزل" لأي فترة يتطلبها الأمر.
وهانكس وزوجته هما أول اثنين من كبار مشاهير الولايات المتحدة يعلنان عن إصابتهما بفيروس كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة.
وسافر هانكس إلى أستراليا للبدء في تصوير فيلم عن إلفيس بريسلي من المقرر أن يؤدي فيه دور الكولونيل توم باركر، مدير أعمال بريسلي. والفيلم من إنتاج شركة وارنر براذرز.
وقالت الشركة في بيان "علمنا أن عضوا في فريق الشركة من العاملين في فيلم إلفيس الذي يجري الآن التحضير لإنتاجه في غولد كوست في أستراليا أصيب بفيروس كوفيد-19". ولم تكشف الشركة اسم المصاب.
وأضافت "نعمل عن كثب مع الهيئات الصحية المعنية في أستراليا للتوصل لأي أحد ربما يكون قد خالط هذا الشخص والتواصل معه.
وتابعت "نولي دائما صحة وسلامة أعضاء شركتنا الأولوية القصوي، ونتخذ التدابير لحماية كل من يشارك في أعمالنا في أنحاء العالم".
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيجري تأجيل تصوير الفيلم.
وفاز هانكس بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم (فيلادلفيا) من إنتاج عام 1994 والذي لعب فيه دور رجل أصيب بالإيدز وفيلم (فورست غامب) في العام التالي. وظهرت ويلسون في أفلام مثل (لا أحد ينام في سياتل) "سليبلس إن سياتل" و(العروس الهاربة) "ران اواي برايد".
وحسب إحصاء أجرته رويترز، أصاب فيروس كورونا 121 ألف شخص في 118 دولة وتوفي أكثر من 4300 شخص بسبب الفيروس. ولقي ما لا يقل عن 37 شخصا في الولايات المتحدة حتفهم بسبب أمراض في الجهاز التنفسي.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأربعاء أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباء عالمي.
Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
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