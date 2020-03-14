فيروس كورونا
السبت 14 مارس 2020 22:56

إصابة أول سجين بفيروس كورونا في فرنسا

فرنسي يرتدي كمامة خوفا من فيروس كورونا
فرنسي يرتدي كمامة خوفا من فيروس كورونا
غيتي
أكد مسؤولون فرنسيون السبت إصابة أول سجين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ما يثير الخشية بسبب الاكتظاظ الذي تشهده عدة سجون في البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم وزيرة العدل نيكول بيلوبيه إصابة رجل مسن (74 عاما) في سجن فرين شرق العاصمة، تم وضعه في زنزانة انفرادية بتاريخ 8 مارس/آذار ونقل إلى المستشفى الجمعة.

وقال كريستوف بوتي من سجن فرين "عند وصوله (إلى السجن)، كان يعاني مشاكل تنفسية".

وسبق تأكيد إصابة ممرضة في السجن نفسه، لكن وزارة العدل اكدت عدم وجود صلة بين الاصابتين.

ويأوي سجن فرين 2159 سجينا، رغم أن طاقة استيعابه لا تتجاوز 1320. وثمة خشية من امكان انتشار الفيروس بسرعة في السجون المكتظة.

كشف أيضا عن إصابة العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي جيلين بانتيل (56 عاما) بالفيروس، لكنها في صحة جيدة.

وأصيبت كذلك سكرتيرة الدولة للانتقال والاندماج البيئي برون بوارسون، لكن مكتبها أفاد أنه "لم تظهر عليها أي علامات مقلقة".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا
فرنسا

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