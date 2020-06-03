فيروس كورونا
الأربعاء 3 يونيو 2020 15:15

إصابة أسرة نجم الكرة المصري أحمد فتحي بكورونا ووفاة شقيقة مغامر شهير

المتسلق والمغامر المصري عمر سمرة "يمين" ونجم كرة القدم أحمد فتحي وابنتاه
مواقع التواصل
أعلنت زوجة قائد المنتخب المصري لكرة القدم أحمد فتحي، إصابتها وابنتيهما بكورونا، بينما ساد الحزن والغضب منصات التواصل بعد وفاة شقيقة المتسلق والمغامر المصري عمر سمرة بعد رفض علاجها.

وأكدت نورا إسماعيل، زوجة نجم فريق الأهلي السابق ولاعب نادي بيراميدز الحالي أحمد فتحي، عبر منشور على فيسبوك، إصابتها هي وابنتيهما بفيروس كورونا، قائلة "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

بينما يخضع فتحي للعزل المنزلي بعد أن جاءت أول نتيجة لفحصه سلبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وفور انتشار الخبر تصدر وسمًا باسم اللاعب الشهير (#احمد_فتحي) قائمة الأعلى تداولًا بموقع تويتر في مصر، وتفاعل العديد من المغردين والشخصيات الرياضية مع الخبر متمنيين لهم الشفاء العاجل والعودة إلى حياتهم الطبيعية قريبًا.

وفاة شقيقة عمر سمرة

وسادت حالة من الحزن والغضب بسبب وفاة شقيقة المتسلق والمغامر المصري عمر سمرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا ورفض علاجها لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عمر في تدوينة نشرها على حسابه على موقع فيسبوك إنه لم يتمكن من العثور على سرير لعلاجها وإنه تم إبلاغهم، إنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنها يفضل أن تتلقى العلاج في المنزل.

عمر قال في تدوينته إنه لا يعرف إذا كان المستشفى سينقذ حياتها ولكن كان من الممكن أن تحصل على رعاية أفضل وتلقيها للعلاج والدواء بطريقة أيسر وأسرع، مطالبًا بتخصيص عدد من الأسرة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وانتقد عمر سمرة من يتكسبون من وراء منع الأدوية وتعطيش السوق ورافضي استقبال المرضى إلا بعد مضاعفة الأسعار، ورفض أي توجه لفتح المطارات أو التعامل باستخفاف مع انتشار الفيروس.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع ما كتبه عمر بحزن وصدمة، مؤكدين إن ما حدث غير إنساني، وتجاهل لقيمة عمر سمرة.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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