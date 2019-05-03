إصابة أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة

اعتقل جيش الاحتلال نحو 15 ناشطا فلسطينيا ومتضامنا أجنبيا رويترز

أصيب أربعة فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.

تصريحات مراد اشتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم غربي نابلس: جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم المسيرة الأسبوعية في البلدة، مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة أربعة مواطنين بجراح، إثنين منهم أصيبا في الرأس تم نقلهما للعلاج.

عشرات المشاركين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

جيش الاحتلال اعتدى على وسائل الإعلام، واستخدم عددا من المصورين دروعا بشرية خلال ملاحقة المشاركين. جيش الاحتلال أعلن أن المنطقة "عسكرية مغلقة"، واعتقل نحو 15 مشاركا ـ رويترز اعتقال متضامنين أجانب: اعتقل جيش الاحتلال نحو 15 ناشطا فلسطينيا ومتضامنا أجنبيا، شاركوا في فعالية لإعادة تأهيل طريق، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

قوة عسكرية إسرائيلية داهمت فعالية لإعادة تأهيل طريق ترابية تخدم عددا من التجمعات الفلسطينية الصغيرة، جنوبي مدينة الخليل.

شارك في الفعالية نحو 150متضامنا أجنبيا إلى جانب عدد من السكان المحليين.

جيش الاحتلال أعلن أن المنطقة "عسكرية مغلقة"، واعتقل نحو 15 مشاركا بينهم متضامنين أجانب وصحفي فلسطيني. خلفيات: ينظم يوم الجمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

تشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116بؤرة استيطانية (عشوائية).

تقع الطريق المراد تأهيله في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.

وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقع عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمائة من مساحة الضفة.