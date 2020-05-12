فيروس كورونا
الثلاثاء 12 مايو 2020 21:40

إصابات كورونا في مصر تتجاوز الـ10 آلاف والوفيات 544

إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر حتى اليوم الثلاثاء تجاوز 10 آلاف حالة
رويترز
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن 154 من المصابين بالفيروس تعافوا وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة".

وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى بمصر (أعلى سلطة قضائية)، الثلاثاء، أن المحاكم ستستأنف عملها بشكل تدريجي عقب إجازة عيد الفطر، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب تدابير فيروس كورونا.

وأوضح المجلس في بيان، نشره إعلام محلي، أنه تقرر "عودة العمل تدريجيا لمحكمة النقض (أعلى محكمة طعون) ومحاكم الاستئناف العالي (محاكم طعون) والمحاكم الابتدائية والمتخصصة" عقب إجازة عيد الفطر، أي بعد نحو أسبوعين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا

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