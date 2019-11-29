الجمعة 29 نوفمبر 2019 23:47
إصابات في حادث طعن في هولندا
قالت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي وإن الشرطة تلاحق مشتبها به.
التفاصيل
- طوقت الشرطة منطقة في شارع تجاري رئيسي قرب الوسط التاريخي للمدينة.
- وقالت شرطة لاهاي في بيان إنها تبحث عن رجل يتراوح عمره بين 45 و50 عاما ووصفته مستخدمة مصطلحا هولنديا كثيرا ما يقصد به الناس من أصل شمال أفريقي.
- شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة حادث طعن في منطقة لندن بريدج، قالت الشرطة إنه أسفر عن مقتل اثنين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات