هولندا
الجمعة 29 نوفمبر 2019 23:47

إصابات في حادث طعن في هولندا

الشرطة الهولندية تنتشر في موقع حادث الطعن في لاهاي
الشرطة الهولندية تنتشر في موقع حادث الطعن في لاهاي
غيتي
قالت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي وإن الشرطة تلاحق مشتبها به.
التفاصيل
  • طوقت الشرطة منطقة في شارع تجاري رئيسي قرب الوسط التاريخي للمدينة.
  • وقالت شرطة لاهاي في بيان إنها تبحث عن رجل يتراوح عمره بين 45 و50 عاما ووصفته مستخدمة مصطلحا هولنديا كثيرا ما يقصد به الناس من أصل شمال أفريقي.
  • شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة حادث طعن في منطقة لندن بريدج، قالت الشرطة إنه أسفر عن مقتل اثنين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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هولندا
طعن

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