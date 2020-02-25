إصابات جديدة بكورونا في 4 دول عربية وارتفاع الوفيات بإيران
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء إن برّ الصين الرئيسي سجل 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين ارتفاعا من 409 حالات في اليوم السابق، وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 77658 حالة حتى الآن.
ووصل إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الوباء في بر الصين الرئيسي إلى 2663 حالة حتى نهاية يوم الإثنين بزيادة بلغت 71 عن اليوم السابق، وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 68 حالة وفاة جديدة في حين سجلت عاصمته ووهان 56 وفاة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، أنه من المبكر إعلان حالة وباء عالمي بسبب فيروس كورونا وأنها تحاول تجنب ذلك، وأضافت أنها سترسل فريقا من المنظمة إلى إيران غدًا للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأفاد مراسل الجزيرة بوفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا في إيران ليرتفع عدد الوفيات إلى 15.
وأعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم، تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران بما فيها طائرات الركاب والشحن لمدة أسبوع.
ارتفاع مصابي كورونا في الكويت إلى 8
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8، كلهم قادمون من إيران.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت مساء الإثنين، ارتفاع مصابي فيروس كورونا، إلى 5 حالات، وقالت في بيان إنه تأكد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من طهران وقم، فجر الإثنين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المسافرتين وضعتا في الحجر الصحي الإجباري.
كما أعلنت الصحة الكويتية، وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة عن إصابتهم بكورونا، إحداها لكويتي، والثانية، لسعودية، والثالثة من البدون (بدون جنسية) والأحد، أعلنت إجلاء 800 من رعاياها من إيران، التي ارتفع عدد ضحاياها من الفيروس إلى 12 وفاة، و43 إصابة.
وقررت الكويت، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضي، وكذلك إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، خشية تداعيات فيروس كورونا.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الإثنين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.
كما أعلنت أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وقالت الإدارة إن القرار جاء بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية.
آخر مستجدات وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد 3 pic.twitter.com/W0Ud02f7Ta— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) February 25, 2020
المنامة تسجل 6 حالات جديدة
أعلنت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لبحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عبر مطار دبي.
وكانت أعلنت السلطات البحرينية، أعلنت مساء أمس الإثنين، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن وزارة الصحة أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.
وقالت إنه تم فحصها فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت إصابتها بالفيروس.
ووفق بيان سابق، الإثنين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران.
وأعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين يوم الإثنين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وزارة الصحة: الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنين بحرينيين 🇧🇭 عدد 2 (رجل وامرأة) وعدد 4 لمواطنات سعوديات 🇸🇦 وصلوا إلى المملكة بعد زيارة لإيران🇮🇷، وتم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس#bahrain #البحرين— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) February 25, 2020
تسجيل أول حالتين في عمان
قال مراسل الجزيرة إن السلطات العمانية قررت، اليوم، وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر السفن الإيرانية في ميناء خصب، بعد تسجيل أول حالتين إصابة بمرض كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان أمس الإثنين، تسجيل الإصابتين، وبناءً عليه أعلنت الهيئة العامّة للطّيران المدني بسلطنة عُمان تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيران.
وتفاعل عمانيون مع إعلان وزارة الصحة، عبر تويتر، معبرين عن قلقهم الشديد بسبب إصابة فتاتين بالفيروس، ويرى كثير منهم أن الإجراءات كانت يجب أن تكون صارمة ومشددة لتجنب حالات الإصابة بالفيروس.
فقد عبر الناشط العماني مازن البوسعيدي عن قلقه في رده على إعلان هيئة الطيران المدني العماني، قائلا إنه يتمنى تعليق الرحلات إلى الإمارات أيضا، وتطبيق الحجر الصحي للقادمين منها، بعد الإعلان عن حالات إصابة فيها.
وعلق العماني سهيل بن على إعلان وزارة الصحة قائلا" القادمون على نفس الرحلة، هل تم فحصهم والتأكد من سلامتهم، رحلات تايلند، الإمارات، والدول التي ظهر فيها المرض لا يزال بإمكان ركابها الدخول لمطار مسقط سواء مباشرة أو عبر خطوط أخرى، هل من إجراء احترازي أكثر جديه في هذا الشأن".
#كورونا ماشاء الله بعد ماوصلتوو الفيروس لعمان رحتو تعلقوو الطيراان ونحن نقولكم يا وزارة الصحة من متى ونطالب بأغلاق الرحلات إلى إيران لكن من يسمع وقلنا لكم يجب عمل حجر صحي للقادمين من الإمارات ولبنان ومصر لكن للأسف الحين مطار مسقط الفيروس متواجد فيه وينتشر سرعة البرق يجب محاسبتكم pic.twitter.com/ch8Vrw7Plm— Omani🇴🇲🇴🇲 (@Omani7712) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠
نتمنى تعليق الرحلات الى الأمارات أيضا— مازن البوسعيدي (@Mazinalbusaidii) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠
وتطبيق الحجر الصحي للقادمين منها حيث أن عدد الحالات ١٣
🔴 من خلال متابعة الهيئة العامة للطيران المدني للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس #كورونا المستجد، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة؛— الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠
الهيئة تُعلّق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إعتبارًا من اليوم 24 فبراير 2020م وإلى إشعار آخر.
#CONVID19
العراق تسجل 4 إصابات جديدة.. وطوارئ في النجف
من ناحية أخرى، اتخذت سلطات محلية عراقية، الإثنين، سلسلة إجراءات احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا، بعد ساعات من تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.
أعلنت وزارة الصحةالعراقية، اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك لعائلة عراقية عادت من إيران.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 10 أيام بمحافظة النجف، وحثت المواطنين على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ.
وأفادت في بيان اليوم، بتمديد حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران، وحظر دخول المسافرين من كوريا الجنوبية واليابان وتايلند وسنغافورة وإيطاليا.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات العراقية، تسجيل أول إصابة بالفيروس، لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في محافظة النجف، جنوبي البلاد.
وطالب محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان، الحكومة الاتحادية، بمنع دخول الإيرانيين وطلبة العلوم الدينية إلى العراق وخصوصًا عبر بوابة مطار النجف الدولي، في حين، أعلنت مديرية التربية في محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة، حتى إشعار آخر.
وفاة سابع إيطالي في أسوأ تفش للمرض بأوربا
وارتفع عدد حالات الوفاة في إيطاليا، التي تشهد أكبر تفش لفيروس كورونا في أوربا، إلى سبع حالات يوم الإثنين وتخطى عدد الإصابات الجديدة 220 فيما أغلقت السلطات شمال البلاد الغني لكبح انتشار المرض.
وأظهرت أحدث بيانات أن عدد المصابين بالعدوى تخطى 220 منذ يوم الجمعة، الأغلبية العظمى منهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو الغنيتين بشمال البلاد.
وأغلقت السلطات في منطقتي لومبارديا وفينيتو، وهما معقل الصناعة والمال في البلاد، كما أغلقت، المدارس والجامعات والمتاحف ودور العرض السينمائي لمدة أسبوع على الأقل كما حظرت التجمعات العامة بما يشمل مهرجان البندقية الشهير.
ووضعت السلطات ما يقرب من عشر بلدات في منطقة لومبارديا، قرب ميلانو العاصمة المالية للبلاد، بإجمالي عدد سكان يبلغ تقريبا 50 ألف نسمة، رهن إجراءات حجر صحي فعلي كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة في بلدة صغيرة بمنطقة فينيتو المجاورة.
وقال أتيليو فونتانا حاكم لومبارديا لمحطة 102.5 الإذاعية "صراحة، لم يتوقع أحد أن يكون الانتشار بهذه القوة" وأضاف أن إجراءات الطوارئ التي فرضت منذ مطلع الأسبوع ستكون فعالة "وخلال أيام سينحسر انتشار الفيروس".
وأعلنت السلطات المحلية أربع حالات وفاة جديدة الإثنين لثلاثة رجال في الثمانينيات من العمر وآخر عمره 62 عاما. وحالات الوفاة الثلاث السابقة التي سجلت منذ يوم الجمعة كانت لكبار في السن كذلك وجميعهم كانوا يعانون من مشكلات صحية خطيرة أخرى.
ولا تزال منطقة لومبارديا الأكثر تضررا حيث سجلت 172 حالة إصابة مؤكدة، بينما تم رصد 33 حالة في منطقة فينيتو المجاورة، بينها أربع حالات في البندقية التي كانت مكتظة بالسياح حتى اختتام مهرجانها قبل يومين من الموعد.
وعلى مستوى البلاد، قال مسؤولون إن 27 شخصا يعالجون بوحدات الرعاية المكثفة في حين يرقد 101 في المستشفيات ويجري مراقبة 94 في منازلهم.
كوريا الجنوبية تعلن عن 60 إصابة جديدة
من جانب آخر أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل إجمالي عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 893 مصابا.
وأضافت أن 16 حالة من الحالات الجديدة كانت في مدينة ديجو حيث تقع كنيسة كانت مركزا لتفشي المرض، وأن 33 مصابا كانوا من إقليم جيونجسانج الشمالي.
وفاة رابع راكب من السفينة السياحية في اليابان
من ناحية أخرى قال التلفزيون الياباني اليوم الثلاثاء إن راكبا رابعا من ركاب السفينة السياحية (دياموند برنسيس) الراسية في اليابان توفي متأثرا بفيروس كورونا، مضيفا أن الراكب المتوفي في الثمانينات من عمره.
وعدد المصابين بفيروس كورونا في ازدياد باليابان، ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليوم الثلاثاء سلسلة إجراءات لمواجهة تفشي المرض.