تكنولوجيا واتصالات
الخميس 20 فبراير 2020 20:49

إشعار بالخطأ من غالاكسي يشعل مواقع التواصل عالميًا

مقر شركة سامسونغ الكورية الجنوبية
مقر شركة سامسونغ الكورية الجنوبية
مواقع التواصل
عبر عدد من مستخدمي هواتف شركة "غالاكسي" الكورية الجنوبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاجئهم من تلقيهم إشعارًا على هواتفهم يختفي عند الضغط عليه.

الإشعار الجديد باللغة الإنجليزية ويحمل رسالة "العثور على هاتفي" مصحوبة بالرقم "1" فقط، وبمجرد الضغط على الرسالة تختفي، وهذا شبيه إلى حد بعيد بتطبيق شركة غوغل "اعثر على جهازي".

ولم يصدر أي بيان رسمي من الشركة بخصوص خلفيات الإشعار، واكتفت بالرد تغريدة في رد على تغريدة أحد المستخدمين، قائلةً إنه "مجرد اختبار للنظام".

وغرّدت قناة الدعم الرسمية لشركة سامسونغ في المملكة المتحدة، مؤكدة أن الرسالة "أُرسِلت عن غير قصد أثناء اختبار داخلي للشركة"، وطمأنت الشركة عملاءها في التغريدة نفسها أن الرسالة "لن تؤثر على الأجهزة التي تلقتها".

وحرصت قناة الدعم الرسمية للشركة في المملكة المتحدة على الاعتذار للعملاء، والرد على عدد كبير من استفساراتهم حول أسئلتهم حول هذا الإشعار.

يُذكر أن شركة وان بلس الصينية لتصنيع الهواتف المحمولة أرسلت، العام الماضي، إشعارًا برموز غير مفهومة المغزى. 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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كوريا الجنوبية
غالاكسي
هواتف غالاكسي
الهواتف الذكية

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