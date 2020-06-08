فيروس كورونا
الاثنين 8 يونيو 2020 19:56

إشادة أمريكية بطبيب جزائري في أمريكا قاد دراسة حول كورونا.. ماذا اكتشف؟

الطبيب عبد القادر محمدي
مواقع التواصل
أشادت السفارة الأمريكية في الجزائر بطبيب جزائري يعمل في الولايات المتحدة بعد أن قاد دراسة أثبتت أن فيروس كورونا المستجد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

وقالت السفارة على صفحتها عبر موقع فيسبوك إن الطبيب عبد القادر محمدي، الذي يعمل أستاذا مساعدا بالمركز الطبي لمعهد الأشعة بجامعة سنسيناتي، قاد فريقا طبيا قام بدراسة شملت 725 مصاب بكوفيد-19، وخلصت إلى أن فيروس كورونا له تأثير على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك أكثر حالات الصدمة الدماغية شيوعا.

وأوضحت السفارة أن الدراسة التي قام بها الفريق الطبي، الذي شمل الدكتورة سهى بشير محمدي زوجة الدكتور عبد القادر، نشر الدراسة في مجلة راديولوجي المرموقة الصادرة الشهر الماضي.

وأشارت السفارة إلى أن الدكتور محمدي، الذي تخرج من كلية الطب لجامعة الجزائر في 2008، نشر أيضا دراسة حول التطورات في علم الأورام العصبية.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بالدكتور محمدي وطالبوا السلطات الجزائرية بتجسيد وعودها في استرجاع الأدمغة المهاجرة في مختلف الدول.

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
التحقيق مع ملك إسبانيا السابق بقضية فساد في السعودية.. إليك التفاصيل
Thumbnail
قوات حفتر تهدد بإعدام أهالي في بنغازي بدعوى تأييدهم للوفاق (فيديو)
Thumbnail
شوقي غولن يهاجم أردوغان!
Thumbnail
الإفتاء المصرية تتراجع عن وصف فتح القسطنطينية بـ"الاحتلال العثماني".. ماذا حدث؟
Thumbnail
شاهد: أسماء وصور من فقدوا حياتهم من السود على سياج البيت الأبيض

الأكثر قراءة

  1. التحقيق مع ملك إسبانيا السابق بقضية فساد في السعودية.. إليك التفاصيل
  2. قوات حفتر تهدد بإعدام أهالي في بنغازي بدعوى تأييدهم للوفاق (فيديو)
  3. الإفتاء المصرية تتراجع عن وصف فتح القسطنطينية بـ"الاحتلال العثماني".. ماذا حدث؟
  4. شاهد: أسماء وصور من فقدوا حياتهم من السود على سياج البيت الأبيض
  5. لا رجعة فيه.. رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن موعد بدء ملء سد النهضة